История обменного курса маврикийская рупия–лаосские кипы

Обменный курс маврикийская рупия/лаосские кипы сейчас составляет 474,249, отражая изменение в размере -0.276% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.856% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/лаосские кипы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 476,276, и минимумом, равным 452,286, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.045% увеличение стоимости.