История обменного курса маврикийская рупия–южно-корейские воны

Обменный курс маврикийская рупия/южно-корейские воны сейчас составляет 29,745, отражая изменение в размере -0.112% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.872% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 29,782, и минимумом, равным 28,066, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.026% увеличение стоимости.