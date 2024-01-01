1 тысяча маврикийских рупий в коморские франки

Сконвертируйте MUR в KMF по реальному обменному курсу

1 000 mur
9 674 kmf

₨1,000 MUR = CF9,674 KMF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в KMFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,79409,8985
Низкий9,21409,2140
В среднем9,54169,6626
Изменить0.74%-0.63%
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Соотношение 1 MUR к KMF

За последние 30 дней максимальный курс MUR к KMF составил 9,7940, а минимальный — 9,2140. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,5416. Изменение курса MUR к KMF в процентном соотношении составило 0.74.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к KMF составил 9,8985, а минимальный — 9,2140. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,6626. Изменение курса MUR к KMF в процентном соотношении составило -0.63.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Франк Комор
1 MUR9,67404 KMF
5 MUR48,37020 KMF
10 MUR96,74040 KMF
20 MUR193,48080 KMF
50 MUR483,70200 KMF
100 MUR967,40400 KMF
250 MUR2 418,51000 KMF
500 MUR4 837,02000 KMF
1000 MUR9 674,04000 KMF
2000 MUR19 348,08000 KMF
5000 MUR48 370,20000 KMF
10000 MUR96 740,40000 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Маврикийская рупия
1 KMF0,10337 MUR
5 KMF0,51685 MUR
10 KMF1,03369 MUR
20 KMF2,06738 MUR
50 KMF5,16845 MUR
100 KMF10,33690 MUR
250 KMF25,84225 MUR
500 KMF51,68450 MUR
1000 KMF103,36900 MUR
2000 KMF206,73800 MUR
5000 KMF516,84500 MUR
10000 KMF1 033,69000 MUR