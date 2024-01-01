История обменного курса маврикийская рупия–кенийские шиллинги

Обменный курс маврикийская рупия/кенийские шиллинги сейчас составляет 2,766, отражая изменение в размере -1.489% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.948% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,820, и минимумом, равным 2,616, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.