История обменного курса маврикийская рупия–гаитянские гурды

Обменный курс маврикийская рупия/гаитянские гурды сейчас составляет 2,820, отражая изменение в размере -0.311% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.739% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,833, и минимумом, равным 2,685, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.