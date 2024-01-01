История обменного курса маврикийская рупия–франки Джибути

Обменный курс маврикийская рупия/франки Джибути сейчас составляет 3,802, отражая изменение в размере -0.442% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.755% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/франки Джибути колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 3,821, и минимумом, равным 3,630, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.