История обменного курса маврикийская рупия–чилийские песо

Обменный курс маврикийская рупия/чилийские песо сейчас составляет 20,293, отражая изменение в размере 0.306% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 9.705% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/чилийские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 20,302, и минимумом, равным 18,498, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.