История обменного курса маврикийская рупия–канадские доллары

Обменный курс маврикийская рупия/канадские доллары сейчас составляет 0,029, отражая изменение в размере -0.125% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.487% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/канадские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,029, и минимумом, равным 0,028, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.087% увеличение стоимости.