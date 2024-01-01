1 маврикийская рупия в аргентинские песо

Сконвертируйте MUR в ARS по реальному обменному курсу

1 mur
19,78 ars

₨1,000 MUR = $19,78 ARS

Среднерыночный курс в 17:59
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1 MUR в ARSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий19,851419,8514
Низкий18,686218,3655
В среднем19,159619,0142
Изменить4.51%7.66%
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Соотношение 1 MUR к ARS

За последние 30 дней максимальный курс MUR к ARS составил 19,8514, а минимальный — 18,6862. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 19,1596. Изменение курса MUR к ARS в процентном соотношении составило 4.51.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к ARS составил 19,8514, а минимальный — 18,3655. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,0142. Изменение курса MUR к ARS в процентном соотношении составило 7.66.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в аргентинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и ARS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в ARS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Аргентинское песо
1 MUR19,78220 ARS
5 MUR98,91100 ARS
10 MUR197,82200 ARS
20 MUR395,64400 ARS
50 MUR989,11000 ARS
100 MUR1 978,22000 ARS
250 MUR4 945,55000 ARS
500 MUR9 891,10000 ARS
1000 MUR19 782,20000 ARS
2000 MUR39 564,40000 ARS
5000 MUR98 911,00000 ARS
10000 MUR197 822,00000 ARS
Обменные курсы Аргентинское песо / Маврикийская рупия
1 ARS0,05055 MUR
5 ARS0,25275 MUR
10 ARS0,50550 MUR
20 ARS1,01101 MUR
50 ARS2,52752 MUR
100 ARS5,05504 MUR
250 ARS12,63760 MUR
500 ARS25,27520 MUR
1000 ARS50,55040 MUR
2000 ARS101,10080 MUR
5000 ARS252,75200 MUR
10000 ARS505,50400 MUR