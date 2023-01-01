1 тысяча ливанских фунтов в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте LBP в GBP по реальному обменному курсу

1000 lbp
0.05 gbp

1.00000 LBP = 0.00005 GBP

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса LBP к GBP

1 мин. назад 1 LBP → 0 GBP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ливанских фунтов

LBP в USD

LBP в CAD

LBP в NZD

LBP в AUD

LBP в EUR

LBP в SGD

LBP в ZAR

LBP в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ливанский фунт / Британский фунт стерлингов
1 LBP0.00005 GBP
5 LBP0.00027 GBP
10 LBP0.00054 GBP
20 LBP0.00107 GBP
50 LBP0.00269 GBP
100 LBP0.00537 GBP
250 LBP0.01343 GBP
500 LBP0.02685 GBP
1000 LBP0.05371 GBP
2000 LBP0.10741 GBP
5000 LBP0.26853 GBP
10000 LBP0.53705 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Ливанский фунт
1 GBP18620.20000 LBP
5 GBP93101.00000 LBP
10 GBP186202.00000 LBP
20 GBP372404.00000 LBP
50 GBP931010.00000 LBP
100 GBP1862020.00000 LBP
250 GBP4655050.00000 LBP
500 GBP9310100.00000 LBP
1000 GBP18620200.00000 LBP
2000 GBP37240400.00000 LBP
5000 GBP93101000.00000 LBP
10000 GBP186202000.00000 LBP