Доллары Каймановых островов в джерсийские фунты

Сконвертируйте KYD в JEP по реальному обменному курсу

1000 kyd
955.55 jep

1.00000 KYD = 0.95555 JEP

Среднерыночный курс в 09:59
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86841.094991.33491.49471.659690.965118.7175
1 GBP1.1515411.26085105.1781.721251.911251.1113521.5545
1 USD0.91330.793116183.41851.365151.515840.881517.0952
1 INR0.01094870.009507670.011987710.01636510.01817150.01056720.204933

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из долларов Каймановых островов в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KYD из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KYD в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доллар Каймановых островов

KYD в USD

KYD в INR

KYD в EUR

KYD в SGD

KYD в ZAR

KYD в AUD

KYD в CAD

KYD в GBP

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Фунт Джерси
1 KYD0.95555 JEP
5 KYD4.77774 JEP
10 KYD9.55549 JEP
20 KYD19.11098 JEP
50 KYD47.77745 JEP
100 KYD95.55490 JEP
250 KYD238.88725 JEP
500 KYD477.77450 JEP
1000 KYD955.54900 JEP
2000 KYD1911.09800 JEP
5000 KYD4777.74500 JEP
10000 KYD9555.49000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Доллар Каймановых островов
1 JEP1.04652 KYD
5 JEP5.23260 KYD
10 JEP10.46520 KYD
20 JEP20.93040 KYD
50 JEP52.32600 KYD
100 JEP104.65200 KYD
250 JEP261.63000 KYD
500 JEP523.26000 KYD
1000 JEP1046.52000 KYD
2000 JEP2093.04000 KYD
5000 JEP5232.60000 KYD
10000 JEP10465.20000 KYD