Cayman Adaları dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile KYD → JEP çevirin

1.000 kyd
971,37 jep

1.00000 KYD = 0.97137 JEP

09:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548651.0732589.11731.452591.651790.9477818.314
1 GBP1.1697811.25545104.2461.699191.93221.1086921.4231
1 USD0.931750.796527183.0351.353451.539050.8831517.0641
1 INR0.01122120.009592670.012043110.01629980.0185350.01063590.205505

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Cayman Adaları dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Jersey poundu
1 KYD0.97137 JEP
5 KYD4.85687 JEP
10 KYD9.71374 JEP
20 KYD19.42748 JEP
50 KYD48.56870 JEP
100 KYD97.13740 JEP
250 KYD242.84350 JEP
500 KYD485.68700 JEP
1000 KYD971.37400 JEP
2000 KYD1942.74800 JEP
5000 KYD4856.87000 JEP
10000 KYD9713.74000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Cayman Adaları Doları
1 JEP1.02947 KYD
5 JEP5.14735 KYD
10 JEP10.29470 KYD
20 JEP20.58940 KYD
50 JEP51.47350 KYD
100 JEP102.94700 KYD
250 JEP257.36750 KYD
500 JEP514.73500 KYD
1000 JEP1029.47000 KYD
2000 JEP2058.94000 KYD
5000 JEP5147.35000 KYD
10000 JEP10294.70000 KYD