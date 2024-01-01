5 Cayman Adaları dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile KYD → JEP çevirin

1,000$ KYD = 0,9665£ JEP

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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JEP
1 KYD → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,96650,9665
Düşük0,93430,9083
Ortalama0,94460,9322
Değişim3.43%2.95%
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1 KYD → JEP istatistikleri

KYD → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9665, en düşük 0,9343 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9446 oldu. KYD → JEP kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

KYD → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9665, en düşük 0,9083 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9322 oldu. KYD → JEP kurundaki değişiklik 2.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1391,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,541,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Jersey poundu
1 KYD0,96649 JEP
5 KYD4,83244 JEP
10 KYD9,66488 JEP
20 KYD19,32976 JEP
50 KYD48,32440 JEP
100 KYD96,64880 JEP
250 KYD241,62200 JEP
500 KYD483,24400 JEP
1000 KYD966,48800 JEP
2000 KYD1.932,97600 JEP
5000 KYD4.832,44000 JEP
10000 KYD9.664,88000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Cayman Adaları Doları
1 JEP1,03467 KYD
5 JEP5,17335 KYD
10 JEP10,34670 KYD
20 JEP20,69340 KYD
50 JEP51,73350 KYD
100 JEP103,46700 KYD
250 JEP258,66750 KYD
500 JEP517,33500 KYD
1000 JEP1.034,67000 KYD
2000 JEP2.069,34000 KYD
5000 JEP5.173,35000 KYD
10000 JEP10.346,70000 KYD