История обменного курса камбоджийский риель–вату Вануату

Обменный курс камбоджийских риеля/вату Вануату сейчас составляет 0,030, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.709% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/вату Вануату колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,030, и минимумом, равным 0,030, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.897%.