История обменного курса камбоджийский риель–нигерийские найры

Обменный курс камбоджийских риеля/нигерийские найры сейчас составляет 0,418, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.414% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/нигерийские найры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,422, и минимумом, равным 0,418, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.867%.