История обменного курса камбоджийский риель–мальдивские руфии

Обменный курс камбоджийских риеля/мальдивские руфии сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.330%.