История обменного курса камбоджийский риель–японские иены

Обменный курс камбоджийских риеля/японские иены сейчас составляет 0,038, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.054% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/японские иены колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,038, и минимумом, равным 0,037, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.937%.