История обменного курса камбоджийский риель–гонконгские доллары

Обменный курс камбоджийских риеля/гонконгские доллары сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.137% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.176%.