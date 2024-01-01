История обменного курса камбоджийский риель–ботсванские пулы

Обменный курс камбоджийских риеля/ботсванские пулы сейчас составляет 0,003, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.036% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,003, и минимумом, равным 0,003, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.740%.