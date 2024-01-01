1 фунт Джерси в шведские кроны

Сконвертируйте JEP в SEK по реальному обменному курсу

1 jep
13,79 sek

£1,000 JEP = kr13,79 SEK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий13,787213,7872
Низкий13,286013,2703
В среднем13,486613,5033
Изменить3.75%1.96%
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Соотношение 1 JEP к SEK

За последние 30 дней максимальный курс JEP к SEK составил 13,7872, а минимальный — 13,2860. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 13,4866. Изменение курса JEP к SEK в процентном соотношении составило 3.75.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к SEK составил 13,7872, а минимальный — 13,2703. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,5033. Изменение курса JEP к SEK в процентном соотношении составило 1.96.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Шведская крона
1 JEP13,78720 SEK
5 JEP68,93600 SEK
10 JEP137,87200 SEK
20 JEP275,74400 SEK
50 JEP689,36000 SEK
100 JEP1 378,72000 SEK
250 JEP3 446,80000 SEK
500 JEP6 893,60000 SEK
1000 JEP13 787,20000 SEK
2000 JEP27 574,40000 SEK
5000 JEP68 936,00000 SEK
10000 JEP137 872,00000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Фунт Джерси
1 SEK0,07253 JEP
5 SEK0,36266 JEP
10 SEK0,72531 JEP
20 SEK1,45062 JEP
50 SEK3,62655 JEP
100 SEK7,25310 JEP
250 SEK18,13275 JEP
500 SEK36,26550 JEP
1000 SEK72,53100 JEP
2000 SEK145,06200 JEP
5000 SEK362,65500 JEP
10000 SEK725,31000 JEP