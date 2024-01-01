История обменного курса фунт Джерси–шведские кроны

Обменный курс фунт Джерси/шведские кроны сейчас составляет 13,787, отражая изменение в размере 0.411% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.796% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/шведские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 13,805, и минимумом, равным 13,658, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.306% уменьшение стоимости.