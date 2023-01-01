Джерсийские фунты в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте JEP в MZN по реальному обменному курсу

1000 jep
81084.80 mzn

1.00000 JEP = 81.08480 MZN

Среднерыночный курс в 09:50
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.868151.095291.35781.49441.659650.965118.7114
1 GBP1.1518711.26155105.2341.721381.911731.1116721.5535
1 USD0.913050.792676183.41651.36451.515380.881217.0849
1 INR0.0109460.009502620.01198810.01635770.01816640.01056390.204814

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Мозамбикский метикал
1 JEP81.08480 MZN
5 JEP405.42400 MZN
10 JEP810.84800 MZN
20 JEP1621.69600 MZN
50 JEP4054.24000 MZN
100 JEP8108.48000 MZN
250 JEP20271.20000 MZN
500 JEP40542.40000 MZN
1000 JEP81084.80000 MZN
2000 JEP162169.60000 MZN
5000 JEP405424.00000 MZN
10000 JEP810848.00000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Фунт Джерси
1 MZN0.01233 JEP
5 MZN0.06166 JEP
10 MZN0.12333 JEP
20 MZN0.24666 JEP
50 MZN0.61664 JEP
100 MZN1.23328 JEP
250 MZN3.08320 JEP
500 MZN6.16640 JEP
1000 MZN12.33280 JEP
2000 MZN24.66560 JEP
5000 MZN61.66400 JEP
10000 MZN123.32800 JEP