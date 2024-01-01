История обменного курса фунт Джерси–мозамбикские метикалы

Обменный курс фунт Джерси/мозамбикские метикалы сейчас составляет 82,411, отражая изменение в размере 0.123% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.395% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 82,929, и минимумом, равным 82,061, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.443% увеличение стоимости.