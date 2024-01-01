10 тысяч мозамбикских метикалов в джерсийские фунты
Сконвертируйте MZN в JEP по реальному обменному курсу
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|1 MZN в JEP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0125
|0,0126
|Низкий
|0,0121
|0,0121
|В среднем
|0,0123
|0,0124
|Изменить
|-2.28%
|-3.98%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к JEP
За последние 30 дней максимальный курс MZN к JEP составил 0,0125, а минимальный — 0,0121. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0123. Изменение курса MZN к JEP в процентном соотношении составило -2.28.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к JEP составил 0,0126, а минимальный — 0,0121. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0124. Изменение курса MZN к JEP в процентном соотношении составило -3.98.
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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в джерсийские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Мозамбикский метикал
|1 JEP
|82,41050 MZN
|5 JEP
|412,05250 MZN
|10 JEP
|824,10500 MZN
|20 JEP
|1 648,21000 MZN
|50 JEP
|4 120,52500 MZN
|100 JEP
|8 241,05000 MZN
|250 JEP
|20 602,62500 MZN
|500 JEP
|41 205,25000 MZN
|1000 JEP
|82 410,50000 MZN
|2000 JEP
|164 821,00000 MZN
|5000 JEP
|412 052,50000 MZN
|10000 JEP
|824 105,00000 MZN