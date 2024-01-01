50 мозамбикских метикалов в джерсийские фунты

Сконвертируйте MZN в JEP по реальному обменному курсу

50 mzn
0,61 jep

MT1,000 MZN = £0,01213 JEP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01250,0126
Низкий0,01210,0121
В среднем0,01230,0124
Изменить-2.28%-3.98%
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Соотношение 1 MZN к JEP

За последние 30 дней максимальный курс MZN к JEP составил 0,0125, а минимальный — 0,0121. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0123. Изменение курса MZN к JEP в процентном соотношении составило -2.28.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к JEP составил 0,0126, а минимальный — 0,0121. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0124. Изменение курса MZN к JEP в процентном соотношении составило -3.98.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Фунт Джерси
1 MZN0,01213 JEP
5 MZN0,06067 JEP
10 MZN0,12134 JEP
20 MZN0,24269 JEP
50 MZN0,60672 JEP
100 MZN1,21344 JEP
250 MZN3,03360 JEP
500 MZN6,06720 JEP
1000 MZN12,13440 JEP
2000 MZN24,26880 JEP
5000 MZN60,67200 JEP
10000 MZN121,34400 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Мозамбикский метикал
1 JEP82,41050 MZN
5 JEP412,05250 MZN
10 JEP824,10500 MZN
20 JEP1 648,21000 MZN
50 JEP4 120,52500 MZN
100 JEP8 241,05000 MZN
250 JEP20 602,62500 MZN
500 JEP41 205,25000 MZN
1000 JEP82 410,50000 MZN
2000 JEP164 821,00000 MZN
5000 JEP412 052,50000 MZN
10000 JEP824 105,00000 MZN