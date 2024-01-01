Jersey poundundan Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile JEP → MZN çevirin

1.000 jep
80.271,60 mzn

1.00000 JEP = 80.27160 MZN

07:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.09981.453561.653060.9491118.3286
1 GBP1.1696911.2554104.2221.700251.933621.1101721.4393
1 USD0.931750.796559183.01871.354351.540240.8843517.0777
1 INR0.01122340.009594930.012045510.01631380.01855290.01065240.205709

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Jersey poundundan Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Mozambik Metikali
1 JEP80.27160 MZN
5 JEP401.35800 MZN
10 JEP802.71600 MZN
20 JEP1605.43200 MZN
50 JEP4013.58000 MZN
100 JEP8027.16000 MZN
250 JEP20067.90000 MZN
500 JEP40135.80000 MZN
1000 JEP80271.60000 MZN
2000 JEP160543.20000 MZN
5000 JEP401358.00000 MZN
10000 JEP802716.00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Jersey poundu
1 MZN0.01246 JEP
5 MZN0.06229 JEP
10 MZN0.12458 JEP
20 MZN0.24915 JEP
50 MZN0.62289 JEP
100 MZN1.24577 JEP
250 MZN3.11443 JEP
500 MZN6.22885 JEP
1000 MZN12.45770 JEP
2000 MZN24.91540 JEP
5000 MZN62.28850 JEP
10000 MZN124.57700 JEP