50 Mozambik metikalinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MZN → JEP çevirin

50 mzn
0.62 jep

1.00000 MZN = 0.01235 JEP

11:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86561.097591.44461.490951.658360.962918.8368
1 GBP1.1552711.2678105.6341.722311.915681.1124121.7598
1 USD0.911150.788768183.32081.35851.511030.877417.1634
1 INR0.01093560.009466640.012001810.01630450.01813510.01053040.205992

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mozambik metikalinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Jersey poundu
1 MZN0.01235 JEP
5 MZN0.06174 JEP
10 MZN0.12348 JEP
20 MZN0.24696 JEP
50 MZN0.61741 JEP
100 MZN1.23482 JEP
250 MZN3.08705 JEP
500 MZN6.17410 JEP
1000 MZN12.34820 JEP
2000 MZN24.69640 JEP
5000 MZN61.74100 JEP
10000 MZN123.48200 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Mozambik Metikali
1 JEP80.98340 MZN
5 JEP404.91700 MZN
10 JEP809.83400 MZN
20 JEP1619.66800 MZN
50 JEP4049.17000 MZN
100 JEP8098.34000 MZN
250 JEP20245.85000 MZN
500 JEP40491.70000 MZN
1000 JEP80983.40000 MZN
2000 JEP161966.80000 MZN
5000 JEP404917.00000 MZN
10000 JEP809834.00000 MZN