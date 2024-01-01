20 фунтов Джерси в молдавские леи
Сконвертируйте JEP в MDL по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 JEP в MDL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|22,9860
|22,9860
|Низкий
|22,4790
|22,0465
|В среднем
|22,7093
|22,4702
|Изменить
|1.24%
|2.67%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к MDL
За последние 30 дней максимальный курс JEP к MDL составил 22,9860, а минимальный — 22,4790. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 22,7093. Изменение курса JEP к MDL в процентном соотношении составило 1.24.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к MDL составил 22,9860, а минимальный — 22,0465. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 22,4702. Изменение курса JEP к MDL в процентном соотношении составило 2.67.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в молдавские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фунт Джерси / Молдавский лей
|1 JEP
|22,75760 MDL
|5 JEP
|113,78800 MDL
|10 JEP
|227,57600 MDL
|20 JEP
|455,15200 MDL
|50 JEP
|1 137,88000 MDL
|100 JEP
|2 275,76000 MDL
|250 JEP
|5 689,40000 MDL
|500 JEP
|11 378,80000 MDL
|1000 JEP
|22 757,60000 MDL
|2000 JEP
|45 515,20000 MDL
|5000 JEP
|113 788,00000 MDL
|10000 JEP
|227 576,00000 MDL