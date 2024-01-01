10 фунтов Джерси в евро

Сконвертируйте JEP в EUR по реальному обменному курсу

10 jep
11,87 eur

£1,000 JEP = €1,187 EUR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,19121,1912
Низкий1,17771,1592
В среднем1,18401,1761
Изменить0.34%2.18%
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Соотношение 1 JEP к EUR

За последние 30 дней максимальный курс JEP к EUR составил 1,1912, а минимальный — 1,1777. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1840. Изменение курса JEP к EUR в процентном соотношении составило 0.34.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к EUR составил 1,1912, а минимальный — 1,1592. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1761. Изменение курса JEP к EUR в процентном соотношении составило 2.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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JEP в JPY

JEP в RUB

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Евро
1 JEP1,18657 EUR
5 JEP5,93285 EUR
10 JEP11,86570 EUR
20 JEP23,73140 EUR
50 JEP59,32850 EUR
100 JEP118,65700 EUR
250 JEP296,64250 EUR
500 JEP593,28500 EUR
1000 JEP1 186,57000 EUR
2000 JEP2 373,14000 EUR
5000 JEP5 932,85000 EUR
10000 JEP11 865,70000 EUR
Обменные курсы Евро / Фунт Джерси
1 EUR0,84276 JEP
5 EUR4,21381 JEP
10 EUR8,42762 JEP
20 EUR16,85524 JEP
50 EUR42,13810 JEP
100 EUR84,27620 JEP
250 EUR210,69050 JEP
500 EUR421,38100 JEP
1000 EUR842,76200 JEP
2000 EUR1 685,52400 JEP
5000 EUR4 213,81000 JEP
10000 EUR8 427,62000 JEP