История обменного курса фунт Джерси–евро

Обменный курс фунт Джерси/евро сейчас составляет 1,187, отражая изменение в размере -0.111% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.359% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/евро колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,192, и минимумом, равным 1,186, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.179% увеличение стоимости.