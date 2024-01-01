20 фунтов Джерси в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте JEP в BTN по реальному обменному курсу

20 jep
2 162,62 btn

£1,000 JEP = Nu.108,1 BTN

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий108,7200108,7200
Низкий105,3520103,0010
В среднем106,7537105,8470
Изменить2.16%4.76%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к BTN

За последние 30 дней максимальный курс JEP к BTN составил 108,7200, а минимальный — 105,3520. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 106,7537. Изменение курса JEP к BTN в процентном соотношении составило 2.16.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к BTN составил 108,7200, а минимальный — 103,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 105,8470. Изменение курса JEP к BTN в процентном соотношении составило 4.76.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Бутанский нгултрум
1 JEP108,13100 BTN
5 JEP540,65500 BTN
10 JEP1 081,31000 BTN
20 JEP2 162,62000 BTN
50 JEP5 406,55000 BTN
100 JEP10 813,10000 BTN
250 JEP27 032,75000 BTN
500 JEP54 065,50000 BTN
1000 JEP108 131,00000 BTN
2000 JEP216 262,00000 BTN
5000 JEP540 655,00000 BTN
10000 JEP1 081 310,00000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Фунт Джерси
1 BTN0,00925 JEP
5 BTN0,04624 JEP
10 BTN0,09248 JEP
20 BTN0,18496 JEP
50 BTN0,46240 JEP
100 BTN0,92480 JEP
250 BTN2,31201 JEP
500 BTN4,62402 JEP
1000 BTN9,24804 JEP
2000 BTN18,49608 JEP
5000 BTN46,24020 JEP
10000 BTN92,48040 JEP