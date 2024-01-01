50 исландских крон в доллары США

Сконвертируйте ISK в USD по реальному обменному курсу

50 isk
0,36 usd

kr1,000 ISK = $0,007270 USD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00730,0073
Низкий0,00720,0071
В среднем0,00720,0072
Изменить1.13%2.67%
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Соотношение 1 ISK к USD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к USD составил 0,0073, а минимальный — 0,0072. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0072. Изменение курса ISK к USD в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к USD составил 0,0073, а минимальный — 0,0071. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0072. Изменение курса ISK к USD в процентном соотношении составило 2.67.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Доллар США
1 ISK0,00727 USD
5 ISK0,03635 USD
10 ISK0,07270 USD
20 ISK0,14541 USD
50 ISK0,36352 USD
100 ISK0,72704 USD
250 ISK1,81759 USD
500 ISK3,63518 USD
1000 ISK7,27035 USD
2000 ISK14,54070 USD
5000 ISK36,35175 USD
10000 ISK72,70350 USD
Обменные курсы Доллар США / Исландская крона
1 USD137,54500 ISK
5 USD687,72500 ISK
10 USD1 375,45000 ISK
20 USD2 750,90000 ISK
50 USD6 877,25000 ISK
100 USD13 754,50000 ISK
250 USD34 386,25000 ISK
500 USD68 772,50000 ISK
1000 USD137 545,00000 ISK
2000 USD275 090,00000 ISK
5000 USD687 725,00000 ISK
10000 USD1 375 450,00000 ISK