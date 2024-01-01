10 тысяч исландских крон в катарские риалы
Сконвертируйте ISK в QAR по реальному обменному курсу
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|1 ISK в QAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0267
|0,0267
|Низкий
|0,0261
|0,0258
|В среднем
|0,0264
|0,0263
|Изменить
|1.17%
|2.65%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к QAR
За последние 30 дней максимальный курс ISK к QAR составил 0,0267, а минимальный — 0,0261. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0264. Изменение курса ISK к QAR в процентном соотношении составило 1.17.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к QAR составил 0,0267, а минимальный — 0,0258. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0263. Изменение курса ISK к QAR в процентном соотношении составило 2.65.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в катарские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Катарский риал / Исландская крона
|1 QAR
|37,71970 ISK
|5 QAR
|188,59850 ISK
|10 QAR
|377,19700 ISK
|20 QAR
|754,39400 ISK
|50 QAR
|1 885,98500 ISK
|100 QAR
|3 771,97000 ISK
|250 QAR
|9 429,92500 ISK
|500 QAR
|18 859,85000 ISK
|1000 QAR
|37 719,70000 ISK
|2000 QAR
|75 439,40000 ISK
|5000 QAR
|188 598,50000 ISK
|10000 QAR
|377 197,00000 ISK