10 тысяч исландских крон в катарские риалы

Сконвертируйте ISK в QAR по реальному обменному курсу

10 000 isk
265,11 qar

kr1,000 ISK = QR0,02651 QAR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02670,0267
Низкий0,02610,0258
В среднем0,02640,0263
Изменить1.17%2.65%
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Соотношение 1 ISK к QAR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к QAR составил 0,0267, а минимальный — 0,0261. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0264. Изменение курса ISK к QAR в процентном соотношении составило 1.17.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к QAR составил 0,0267, а минимальный — 0,0258. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0263. Изменение курса ISK к QAR в процентном соотношении составило 2.65.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

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ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Катарский риал
1 ISK0,02651 QAR
5 ISK0,13256 QAR
10 ISK0,26511 QAR
20 ISK0,53023 QAR
50 ISK1,32557 QAR
100 ISK2,65113 QAR
250 ISK6,62783 QAR
500 ISK13,25565 QAR
1000 ISK26,51130 QAR
2000 ISK53,02260 QAR
5000 ISK132,55650 QAR
10000 ISK265,11300 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Исландская крона
1 QAR37,71970 ISK
5 QAR188,59850 ISK
10 QAR377,19700 ISK
20 QAR754,39400 ISK
50 QAR1 885,98500 ISK
100 QAR3 771,97000 ISK
250 QAR9 429,92500 ISK
500 QAR18 859,85000 ISK
1000 QAR37 719,70000 ISK
2000 QAR75 439,40000 ISK
5000 QAR188 598,50000 ISK
10000 QAR377 197,00000 ISK