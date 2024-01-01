100 исландских крон в непальские рупии

Сконвертируйте ISK в NPR по реальному обменному курсу

100 isk
97,32 npr

kr1,000 ISK = ₨0,9732 NPR

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,97860,9786
Низкий0,95870,9456
В среднем0,96700,9623
Изменить1.38%2.90%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к NPR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к NPR составил 0,9786, а минимальный — 0,9587. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9670. Изменение курса ISK к NPR в процентном соотношении составило 1.38.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к NPR составил 0,9786, а минимальный — 0,9456. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9623. Изменение курса ISK к NPR в процентном соотношении составило 2.90.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Непальская рупия
1 ISK0,97319 NPR
5 ISK4,86597 NPR
10 ISK9,73194 NPR
20 ISK19,46388 NPR
50 ISK48,65970 NPR
100 ISK97,31940 NPR
250 ISK243,29850 NPR
500 ISK486,59700 NPR
1000 ISK973,19400 NPR
2000 ISK1 946,38800 NPR
5000 ISK4 865,97000 NPR
10000 ISK9 731,94000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Исландская крона
1 NPR1,02754 ISK
5 NPR5,13770 ISK
10 NPR10,27540 ISK
20 NPR20,55080 ISK
50 NPR51,37700 ISK
100 NPR102,75400 ISK
250 NPR256,88500 ISK
500 NPR513,77000 ISK
1000 NPR1 027,54000 ISK
2000 NPR2 055,08000 ISK
5000 NPR5 137,70000 ISK
10000 NPR10 275,40000 ISK