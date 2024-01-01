2 000 исландских крон в мавританские угии

Сконвертируйте ISK в MRU по реальному обменному курсу

2 000 isk
575,51 mru

kr1,000 ISK = UM0,2878 MRU

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,28970,2897
Низкий0,28160,2803
В среднем0,28560,2847
Изменить2.08%2.66%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к MRU

За последние 30 дней максимальный курс ISK к MRU составил 0,2897, а минимальный — 0,2816. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2856. Изменение курса ISK к MRU в процентном соотношении составило 2.08.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к MRU составил 0,2897, а минимальный — 0,2803. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2847. Изменение курса ISK к MRU в процентном соотношении составило 2.66.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Мавританская угия
1 ISK0,28776 MRU
5 ISK1,43878 MRU
10 ISK2,87755 MRU
20 ISK5,75510 MRU
50 ISK14,38775 MRU
100 ISK28,77550 MRU
250 ISK71,93875 MRU
500 ISK143,87750 MRU
1000 ISK287,75500 MRU
2000 ISK575,51000 MRU
5000 ISK1 438,77500 MRU
10000 ISK2 877,55000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Исландская крона
1 MRU3,47518 ISK
5 MRU17,37590 ISK
10 MRU34,75180 ISK
20 MRU69,50360 ISK
50 MRU173,75900 ISK
100 MRU347,51800 ISK
250 MRU868,79500 ISK
500 MRU1 737,59000 ISK
1000 MRU3 475,18000 ISK
2000 MRU6 950,36000 ISK
5000 MRU17 375,90000 ISK
10000 MRU34 751,80000 ISK