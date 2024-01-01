10 исландских крон в киргизские сомы

Сконвертируйте ISK в KGS по реальному обменному курсу

10 isk
6,17 kgs

kr1,000 ISK = Лв0,6169 KGS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,62690,6407
Низкий0,61690,6169
В среднем0,62390,6311
Изменить-1.59%-2.30%
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Соотношение 1 ISK к KGS

За последние 30 дней максимальный курс ISK к KGS составил 0,6269, а минимальный — 0,6169. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6239. Изменение курса ISK к KGS в процентном соотношении составило -1.59.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к KGS составил 0,6407, а минимальный — 0,6169. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6311. Изменение курса ISK к KGS в процентном соотношении составило -2.30.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Киргизский сом
1 ISK0,61690 KGS
5 ISK3,08449 KGS
10 ISK6,16898 KGS
20 ISK12,33796 KGS
50 ISK30,84490 KGS
100 ISK61,68980 KGS
250 ISK154,22450 KGS
500 ISK308,44900 KGS
1000 ISK616,89800 KGS
2000 ISK1 233,79600 KGS
5000 ISK3 084,49000 KGS
10000 ISK6 168,98000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Исландская крона
1 KGS1,62101 ISK
5 KGS8,10505 ISK
10 KGS16,21010 ISK
20 KGS32,42020 ISK
50 KGS81,05050 ISK
100 KGS162,10100 ISK
250 KGS405,25250 ISK
500 KGS810,50500 ISK
1000 KGS1 621,01000 ISK
2000 KGS3 242,02000 ISK
5000 KGS8 105,05000 ISK
10000 KGS16 210,10000 ISK