1 исландская крона в гайанские доллары

Сконвертируйте ISK в GYD по реальному обменному курсу

1 isk
1,52 gyd

kr1,000 ISK = GY$1,517 GYD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,52481,5263
Низкий1,49541,4789
В среднем1,50961,5055
Изменить1.18%2.55%
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Соотношение 1 ISK к GYD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к GYD составил 1,5248, а минимальный — 1,4954. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5096. Изменение курса ISK к GYD в процентном соотношении составило 1.18.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к GYD составил 1,5263, а минимальный — 1,4789. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5055. Изменение курса ISK к GYD в процентном соотношении составило 2.55.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Гайанский доллар
1 ISK1,51659 GYD
5 ISK7,58295 GYD
10 ISK15,16590 GYD
20 ISK30,33180 GYD
50 ISK75,82950 GYD
100 ISK151,65900 GYD
250 ISK379,14750 GYD
500 ISK758,29500 GYD
1000 ISK1 516,59000 GYD
2000 ISK3 033,18000 GYD
5000 ISK7 582,95000 GYD
10000 ISK15 165,90000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Исландская крона
1 GYD0,65937 ISK
5 GYD3,29686 ISK
10 GYD6,59372 ISK
20 GYD13,18744 ISK
50 GYD32,96860 ISK
100 GYD65,93720 ISK
250 GYD164,84300 ISK
500 GYD329,68600 ISK
1000 GYD659,37200 ISK
2000 GYD1 318,74400 ISK
5000 GYD3 296,86000 ISK
10000 GYD6 593,72000 ISK