История обменного курса исландская крона–гайанские доллары

Обменный курс исландская крона/гайанские доллары сейчас составляет 1,517, отражая изменение в размере -0.128% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.473% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/гайанские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,529, и минимумом, равным 1,514, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.373% увеличение стоимости.