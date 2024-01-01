1 исландская крона в коста-риканские колоны

Сконвертируйте ISK в CRC по реальному обменному курсу

1 isk
3,85 crc

kr1,000 ISK = ₡3,854 CRC

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,87583,8758
Низкий3,73363,5576
В среднем3,80603,7412
Изменить3.22%8.32%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к CRC

За последние 30 дней максимальный курс ISK к CRC составил 3,8758, а минимальный — 3,7336. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,8060. Изменение курса ISK к CRC в процентном соотношении составило 3.22.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к CRC составил 3,8758, а минимальный — 3,5576. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,7412. Изменение курса ISK к CRC в процентном соотношении составило 8.32.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Коста-риканский колон
1 ISK3,85372 CRC
5 ISK19,26860 CRC
10 ISK38,53720 CRC
20 ISK77,07440 CRC
50 ISK192,68600 CRC
100 ISK385,37200 CRC
250 ISK963,43000 CRC
500 ISK1 926,86000 CRC
1000 ISK3 853,72000 CRC
2000 ISK7 707,44000 CRC
5000 ISK19 268,60000 CRC
10000 ISK38 537,20000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Исландская крона
1 CRC0,25949 ISK
5 CRC1,29745 ISK
10 CRC2,59489 ISK
20 CRC5,18978 ISK
50 CRC12,97445 ISK
100 CRC25,94890 ISK
250 CRC64,87225 ISK
500 CRC129,74450 ISK
1000 CRC259,48900 ISK
2000 CRC518,97800 ISK
5000 CRC1 297,44500 ISK
10000 CRC2 594,89000 ISK