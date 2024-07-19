История обменного курса исландская крона–коста-риканские колоны

Обменный курс исландская крона/коста-риканские колоны сейчас составляет 3,854, отражая изменение в размере 0.697% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.162% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 3,855, и минимумом, равным 3,808, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.920% увеличение стоимости.