2 000 исландских крон в азербайджанские манаты
Сконвертируйте ISK в AZN по реальному обменному курсу
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|1 ISK в AZN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0124
|0,0124
|Низкий
|0,0122
|0,0120
|В среднем
|0,0123
|0,0122
|Изменить
|1.11%
|2.59%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к AZN
За последние 30 дней максимальный курс ISK к AZN составил 0,0124, а минимальный — 0,0122. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0123. Изменение курса ISK к AZN в процентном соотношении составило 1.11.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к AZN составил 0,0124, а минимальный — 0,0120. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0122. Изменение курса ISK к AZN в процентном соотношении составило 2.59.
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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в азербайджанские манаты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Азербайджанский манат / Исландская крона
|1 AZN
|80,95640 ISK
|5 AZN
|404,78200 ISK
|10 AZN
|809,56400 ISK
|20 AZN
|1 619,12800 ISK
|50 AZN
|4 047,82000 ISK
|100 AZN
|8 095,64000 ISK
|250 AZN
|20 239,10000 ISK
|500 AZN
|40 478,20000 ISK
|1000 AZN
|80 956,40000 ISK
|2000 AZN
|161 912,80000 ISK
|5000 AZN
|404 782,00000 ISK
|10000 AZN
|809 564,00000 ISK