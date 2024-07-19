100 израильских новых шекелей в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте ILS в GBP по реальному обменному курсу

100 ils
21,21 gbp

₪1,000 ILS = £0,2121 GBP

Среднерыночный курс в 13:36
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1 ILS в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21410,2162
Низкий0,20900,2090
В среднем0,21140,2124
Изменить0.31%-1.16%
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Соотношение 1 ILS к GBP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к GBP составил 0,2141, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2114. Изменение курса ILS к GBP в процентном соотношении составило 0.31.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к GBP составил 0,2162, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2124. Изменение курса ILS к GBP в процентном соотношении составило -1.16.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1141,4961,6280,96819,421
1 GBP1,18711,292108,1581,7761,9321,14923,054
1 USD0,9190,774183,6911,3741,4950,88917,839
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Британский фунт стерлингов
1 ILS0,21208 GBP
5 ILS1,06041 GBP
10 ILS2,12083 GBP
20 ILS4,24166 GBP
50 ILS10,60415 GBP
100 ILS21,20830 GBP
250 ILS53,02075 GBP
500 ILS106,04150 GBP
1000 ILS212,08300 GBP
2000 ILS424,16600 GBP
5000 ILS1 060,41500 GBP
10000 ILS2 120,83000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Израильский новый шекель
1 GBP4,71514 ILS
5 GBP23,57570 ILS
10 GBP47,15140 ILS
20 GBP94,30280 ILS
50 GBP235,75700 ILS
100 GBP471,51400 ILS
250 GBP1 178,78500 ILS
500 GBP2 357,57000 ILS
1000 GBP4 715,14000 ILS
2000 GBP9 430,28000 ILS
5000 GBP23 575,70000 ILS
10000 GBP47 151,40000 ILS