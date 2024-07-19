1 тысяча израильских новых шекелей в британские фунты стерлингов
Сконвертируйте ILS в GBP по реальному обменному курсу
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|1 ILS в GBP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2141
|0,2162
|Низкий
|0,2090
|0,2090
|В среднем
|0,2114
|0,2124
|Изменить
|0.31%
|-1.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к GBP
За последние 30 дней максимальный курс ILS к GBP составил 0,2141, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2114. Изменение курса ILS к GBP в процентном соотношении составило 0.31.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к GBP составил 0,2162, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2124. Изменение курса ILS к GBP в процентном соотношении составило -1.16.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в британские фунты стерлингов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Израильский новый шекель
|1 GBP
|4,71400 ILS
|5 GBP
|23,57000 ILS
|10 GBP
|47,14000 ILS
|20 GBP
|94,28000 ILS
|50 GBP
|235,70000 ILS
|100 GBP
|471,40000 ILS
|250 GBP
|1 178,50000 ILS
|500 GBP
|2 357,00000 ILS
|1000 GBP
|4 714,00000 ILS
|2000 GBP
|9 428,00000 ILS
|5000 GBP
|23 570,00000 ILS
|10000 GBP
|47 140,00000 ILS