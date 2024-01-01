1 тысяча индонезийских рупий в замбийские квачи

Сконвертируйте IDR в ZMW по реальному обменному курсу

1 000 idr
1,59 zmw

Rp1,000 IDR = ZK0,001590 ZMW

Среднерыночный курс в 13:22
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1 IDR в ZMWПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00160,0017
Низкий0,00150,0015
В среднем0,00150,0016
Изменить1.18%0.66%
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Соотношение 1 IDR к ZMW

За последние 30 дней максимальный курс IDR к ZMW составил 0,0016, а минимальный — 0,0015. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0015. Изменение курса IDR к ZMW в процентном соотношении составило 1.18.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к ZMW составил 0,0017, а минимальный — 0,0015. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0016. Изменение курса IDR к ZMW в процентном соотношении составило 0.66.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,7130,9181,3451,4961,3740,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,14311,4641,6281,4960,8438,503
1 SGD0,74462,2430,68311,1121,0220,5755,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в замбийские квачи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и ZMW из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в ZMW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / ZMW
1 IDR0,00159 ZMW
5 IDR0,00795 ZMW
10 IDR0,01590 ZMW
20 IDR0,03180 ZMW
50 IDR0,07950 ZMW
100 IDR0,15900 ZMW
250 IDR0,39750 ZMW
500 IDR0,79499 ZMW
1000 IDR1,58998 ZMW
2000 IDR3,17996 ZMW
5000 IDR7,94990 ZMW
10000 IDR15,89980 ZMW
Обменные курсы ZMW / Индонезийская рупия
1 ZMW628,94100 IDR
5 ZMW3 144,70500 IDR
10 ZMW6 289,41000 IDR
20 ZMW12 578,82000 IDR
50 ZMW31 447,05000 IDR
100 ZMW62 894,10000 IDR
250 ZMW157 235,25000 IDR
500 ZMW314 470,50000 IDR
1000 ZMW628 941,00000 IDR
2000 ZMW1 257 882,00000 IDR
5000 ZMW3 144 705,00000 IDR
10000 ZMW6 289 410,00000 IDR