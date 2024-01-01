20 индонезийских рупий в тихоокеанские франки
Сконвертируйте IDR в XPF по реальному обменному курсу
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|1 IDR в XPF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0068
|0,0069
|Низкий
|0,0067
|0,0067
|В среднем
|0,0068
|0,0068
|Изменить
|0.19%
|-1.36%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к XPF
За последние 30 дней максимальный курс IDR к XPF составил 0,0068, а минимальный — 0,0067. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0068. Изменение курса IDR к XPF в процентном соотношении составило 0.19.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к XPF составил 0,0069, а минимальный — 0,0067. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0068. Изменение курса IDR к XPF в процентном соотношении составило -1.36.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в тихоокеанские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Тихоокеанский франк / Индонезийская рупия
|1 XPF
|147,70400 IDR
|5 XPF
|738,52000 IDR
|10 XPF
|1 477,04000 IDR
|20 XPF
|2 954,08000 IDR
|50 XPF
|7 385,20000 IDR
|100 XPF
|14 770,40000 IDR
|250 XPF
|36 926,00000 IDR
|500 XPF
|73 852,00000 IDR
|1000 XPF
|147 704,00000 IDR
|2000 XPF
|295 408,00000 IDR
|5000 XPF
|738 520,00000 IDR
|10000 XPF
|1 477 040,00000 IDR