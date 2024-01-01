50 индонезийских рупий в доллары США

Сконвертируйте IDR в USD по реальному обменному курсу

50 idr
0,00 usd

Rp1,000 IDR = $0,00006177 USD

Среднерыночный курс в 07:47
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1 IDR в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить1.08%0.40%
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Соотношение 1 IDR к USD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к USD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к USD в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к USD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к USD в процентном соотношении составило 0.40.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6620,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06211,4641,6271,4930,8438,5
1 SGD0,74362,20,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Доллар США
1 IDR0,00006 USD
5 IDR0,00031 USD
10 IDR0,00062 USD
20 IDR0,00124 USD
50 IDR0,00309 USD
100 IDR0,00618 USD
250 IDR0,01544 USD
500 IDR0,03088 USD
1000 IDR0,06177 USD
2000 IDR0,12353 USD
5000 IDR0,30883 USD
10000 IDR0,61767 USD
Обменные курсы Доллар США / Индонезийская рупия
1 USD16 190,00000 IDR
5 USD80 950,00000 IDR
10 USD161 900,00000 IDR
20 USD323 800,00000 IDR
50 USD809 500,00000 IDR
100 USD1 619 000,00000 IDR
250 USD4 047 500,00000 IDR
500 USD8 095 000,00000 IDR
1000 USD16 190 000,00000 IDR
2000 USD32 380 000,00000 IDR
5000 USD80 950 000,00000 IDR
10000 USD161 900 000,00000 IDR