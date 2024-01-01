1 индонезийская рупия в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте IDR в TWD по реальному обменному курсу

1 idr
0,00 twd

Rp1,000 IDR = NT$0,002023 TWD

Среднерыночный курс в 07:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IDR в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00200,0020
Низкий0,00200,0020
В среднем0,00200,0020
Изменить2.35%1.08%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к TWD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к TWD составил 0,0020, а минимальный — 0,0020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0020. Изменение курса IDR к TWD в процентном соотношении составило 2.35.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к TWD составил 0,0020, а минимальный — 0,0020. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0020. Изменение курса IDR к TWD в процентном соотношении составило 1.08.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6770,9191,3451,4951,3730,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,111,4641,6281,4940,8438,503
1 SGD0,74362,2070,68311,1111,020,5755,806

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Новый тайваньский доллар
1 IDR0,00202 TWD
5 IDR0,01011 TWD
10 IDR0,02023 TWD
20 IDR0,04045 TWD
50 IDR0,10114 TWD
100 IDR0,20227 TWD
250 IDR0,50568 TWD
500 IDR1,01135 TWD
1000 IDR2,02270 TWD
2000 IDR4,04540 TWD
5000 IDR10,11350 TWD
10000 IDR20,22700 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Индонезийская рупия
1 TWD494,38900 IDR
5 TWD2 471,94500 IDR
10 TWD4 943,89000 IDR
20 TWD9 887,78000 IDR
50 TWD24 719,45000 IDR
100 TWD49 438,90000 IDR
250 TWD123 597,25000 IDR
500 TWD247 194,50000 IDR
1000 TWD494 389,00000 IDR
2000 TWD988 778,00000 IDR
5000 TWD2 471 945,00000 IDR
10000 TWD4 943 890,00000 IDR