История обменного курса индонезийская рупия–новые тайваньские доллары

Обменный курс индонезийская рупия/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере 0.171% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.287% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.