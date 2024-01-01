1 тысяча индонезийских рупий в пакистанские рупии

Сконвертируйте IDR в PKR по реальному обменному курсу

1 000 idr
17,17 pkr

Rp1,000 IDR = ₨0,01717 PKR

Среднерыночный курс в 12:24
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1 IDR в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01730,0175
Низкий0,01700,0170
В среднем0,01710,0172
Изменить0.77%0.28%
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Соотношение 1 IDR к PKR

За последние 30 дней максимальный курс IDR к PKR составил 0,0173, а минимальный — 0,0170. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0171. Изменение курса IDR к PKR в процентном соотношении составило 0.77.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к PKR составил 0,0175, а минимальный — 0,0170. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0172. Изменение курса IDR к PKR в процентном соотношении составило 0.28.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6660,9181,3451,4951,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,09911,4641,6281,4940,8438,504
1 SGD0,74462,210,68311,1111,020,5755,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Пакистанская рупия
1 IDR0,01717 PKR
5 IDR0,08586 PKR
10 IDR0,17171 PKR
20 IDR0,34342 PKR
50 IDR0,85856 PKR
100 IDR1,71711 PKR
250 IDR4,29278 PKR
500 IDR8,58555 PKR
1000 IDR17,17110 PKR
2000 IDR34,34220 PKR
5000 IDR85,85550 PKR
10000 IDR171,71100 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Индонезийская рупия
1 PKR58,23740 IDR
5 PKR291,18700 IDR
10 PKR582,37400 IDR
20 PKR1 164,74800 IDR
50 PKR2 911,87000 IDR
100 PKR5 823,74000 IDR
250 PKR14 559,35000 IDR
500 PKR29 118,70000 IDR
1000 PKR58 237,40000 IDR
2000 PKR116 474,80000 IDR
5000 PKR291 187,00000 IDR
10000 PKR582 374,00000 IDR