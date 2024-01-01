1 индонезийская рупия в пакистанские рупии
Сконвертируйте IDR в PKR по реальному обменному курсу
Loading
|1 IDR в PKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0173
|0,0175
|Низкий
|0,0170
|0,0170
|В среднем
|0,0171
|0,0172
|Изменить
|0.77%
|0.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к PKR
За последние 30 дней максимальный курс IDR к PKR составил 0,0173, а минимальный — 0,0170. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0171. Изменение курса IDR к PKR в процентном соотношении составило 0.77.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к PKR составил 0,0175, а минимальный — 0,0170. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0172. Изменение курса IDR к PKR в процентном соотношении составило 0.28.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в пакистанские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Пакистанская рупия / Индонезийская рупия
|1 PKR
|58,23740 IDR
|5 PKR
|291,18700 IDR
|10 PKR
|582,37400 IDR
|20 PKR
|1 164,74800 IDR
|50 PKR
|2 911,87000 IDR
|100 PKR
|5 823,74000 IDR
|250 PKR
|14 559,35000 IDR
|500 PKR
|29 118,70000 IDR
|1000 PKR
|58 237,40000 IDR
|2000 PKR
|116 474,80000 IDR
|5000 PKR
|291 187,00000 IDR
|10000 PKR
|582 374,00000 IDR